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Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 12:08

Meia Maratona do Mercado Público reúne cerca de 5 mil corredores em Porto Alegre

Evento realizado neste domingo (11) contou com atletas de sete estados brasileiros e integrou as comemorações dos 157 anos do Mercado Público

Evento realizado neste domingo (11) contou com atletas de sete estados brasileiros e integrou as comemorações dos 157 anos do Mercado Público

PMPA/DIVULGAÇÃO/JC
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As ruas de Porto Alegre receberam cerca de 5 mil corredores neste domingo (11), durante a segunda edição da Meia Maratona do Mercado Público. A competição reuniu participantes de sete estados brasileiros, com provas de 21 km, 10 km e 5 km, e fez parte da programação comemorativa dos 157 anos do Mercado Público, completados em 5 de outubro.

Com largada no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, os atletas percorreram diferentes pontos da Capital, incluindo vias próximas à orla do Guaíba. Um dos destaques do trajeto foi a passagem pelo interior do Mercado Público, proporcionando aos participantes uma experiência que uniu esporte e valorização de um dos principais patrimônios históricos da cidade.

Na prova principal, de 21 km, Kauã Vargas Magalhães, de Rondinha, no Rio Grande do Sul, conquistou o primeiro lugar na categoria masculina, com o tempo de 1h06min34. Entre as mulheres, a vencedora foi Fabrícia Ester Stedile, de Bombinhas, em Santa Catarina, que concluiu o percurso em 1h18min51.

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