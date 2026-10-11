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CapaEsportesFórmula 1

Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 10:52

GP de Singapura: Gabriel Bortoleto abandona a prova na 8ª volta

Essa foi a primeira vez na temporada que Bortoleto não conseguiu terminar um Grande Prêmio

Essa foi a primeira vez na temporada que Bortoleto não conseguiu terminar um Grande Prêmio

ANTHONY WALLACE
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Agências
O brasileiro Gabriel Bortoleto não viveu um dos melhores dias neste domingo (11) e abandonou o Grande Prêmio de Singapura na 8ª volta. Em contato com a equipe, o piloto da Audi relatou problemas com a caixa de câmbio e parou o carro próximo à saída dos boxes.

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