Grêmio e Inter fazem Gre-Nal do desespero com tabu e pressão contra o rebaixamento

O último Gre-Nal de 2026 coloca Grêmio e Internacional diante de uma ameaça em comum: o rebaixamento. Os dois chegam ao clássico deste domingo, às 17h30min, na Arena, dentro da zona de queda do Campeonato Brasileiro e separados por apenas um ponto. Pela 30ª rodada, a rivalidade ganha um peso adicional: vencer significa avançar na tentativa de escapar do Z-4 e impedir que um concorrente direto faça o mesmo.

O Internacional ocupa a 17ª posição, com 31 pontos, seguido pelo Grêmio, em 18º, com 30. O Corinthians, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, tem 32. Uma vitória pode abrir caminho para deixar o grupo dos quatro últimos, mas a mudança de posição depende dos demais resultados da rodada. Restam nove partidas para cada equipe na competição.

O Grêmio entra em campo pressionado por uma sequência de cinco jogos sem vencer no Brasileiro. Na quarta-feira, o time de Renato Portaluppi abriu o placar diante do Remo, no Mangueirão, com Kannemann, mas sofreu o empate de David Braga na reta final e voltou de Belém com um ponto. A dificuldade de transformar vantagem em vitória manteve o clube na parte mais perigosa da tabela.

"Domingo é mais uma final. Todos os jogos são. Vamos jogar para buscar a vitória, é o nosso objetivo", afirmou Renato depois do empate. O treinador terá de reorganizar o meio-campo para o clássico: Dodi recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Remo e está suspenso. Em contrapartida, o zagueiro Gustavo Martins e o volante Erick Noriega voltam a ficar disponíveis após cumprirem suspensão.

As dúvidas gremistas também passam pelo departamento médico. Diego Caito tenta se recuperar de uma lesão no joelho, enquanto Marlon apresenta um quadro muscular que torna seu retorno mais difícil. Jovane Cabral, com lesão na coxa esquerda, é desfalque. Pavón e Amuzu, que sentiram desgaste físico contra o Remo, precisam ser reavaliados antes da definição da equipe.

O Internacional chega embalado por uma mudança recente no comando e pela vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Beira-Rio. Na estreia de Eduardo Baptista, Vitinho abriu o placar logo no início, e Alan Patrick marcou o segundo gol. O resultado levou o Colorado a ultrapassar o próprio Grêmio na classificação e reduziu para um ponto a distância em relação ao adversário paulista.

"Só vamos sair dessa situação se mudarmos o comportamento", disse Baptista após a partida que marcou sua estreia no lugar de Paulo Pezzolano. O desafio agora é sustentar a reação em um ambiente diferente, diante do rival e fora de casa. O treinador também destacou uma preocupação específica para a preparação: "Entendo que o Grêmio tem uma bola parada interessante e temos de ter especialistas nesta característica".

Além da disputa na tabela, o Inter tenta encerrar um jejum de cinco Gre-Nais sem vitória. O último triunfo colorado no confronto aconteceu em janeiro, por 4 a 2, no Campeonato Gaúcho. Desde então, o Grêmio venceu duas vezes, e os outros três encontros terminaram empatados. O duelo deste domingo será o sétimo entre os clubes no ano.

A sequência inclui dois resultados particularmente importantes para o Grêmio: o 3 a 0 na Arena que encaminhou a conquista do Gauchão e o 3 a 1, também em casa, que eliminou o Inter nas quartas de final da Copa do Brasil, em setembro. Carlos Vinícius marcou duas vezes naquele encontro, e Krovinovic completou o placar. Pelo primeiro turno do Brasileiro, os rivais ficaram no 0 a 0 no Beira-Rio.

Para tentar interromper o tabu, Baptista tem questões a resolver na defesa. Maripán, com problema muscular na coxa direita, é dúvida, assim como Juninho, que deixou o jogo contra o Corinthians com câimbras. Félix Torres volta a ser opção depois de servir à seleção equatoriana. Rochet segue em recuperação, e Anthoni deve permanecer no gol. Sanabria e Allex também têm problemas musculares e dependem de evolução para ficar à disposição.

No retrospecto geral, o Internacional mantém vantagem: em 454 Gre-Nais, contando partidas oficiais e amistosos, são 166 vitórias coloradas, 144 triunfos gremistas e 144 empates.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO x INTERNACIONAL

GRÊMIO - Weverton; João Pedro, Wallace, Gustavo Martins e Caio Paulista; Noriega, Villasanti e Nardoni; Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Portaluppi.

INTERNACIONAL - Anthoni; Bruno Gomes, Mercado e Juninho (Félix Torres); Aguirre, Villagra, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 17h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).