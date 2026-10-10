Brasil vence Argentina por 3 a 1 no Beira-Rio

A seleção brasileira venceu a Argentina por 3 a 1 neste sábado (10), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em mais um capítulo da rivalidade entre as equipes no futebol sul-americano. O amistoso integra a preparação da Amarelinha para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Mais de 28 mil pessoas acompanharam a partida, que arrecadou cerca de R$ 1,5 milhão com a venda de ingressos.
A atacante Luany abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, e Geyse ampliou com um gol de bicicleta na reta final da etapa. Antes do intervalo, Angelina marcou o terceiro. A Argentina descontou logo no início do segundo tempo, mas a seleção brasileira segurou a vantagem até o apito final. O confronto marcou a primeira partida oficial da equipe feminina brasileira em solo gaúcho e serviu de preparação para os próximos desafios, com a comissão técnica promovendo diversas substituições ao longo do jogo.
Nesta partida, algumas atletas e integrantes da comissão técnica precisaram cumprir suspensão em decorrência das expulsões registradas no amistoso entre Brasil e Estados Unidos, disputado em junho, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Na ocasião, foram distribuídos cinco cartões vermelhos para o time brasileiro. O primeiro jogo em solo gaúcho não contou com a atuação da zagueira Tarciane e das atacantes Kerolin e Bia Zaneratto, além do técnico Arthur Elias.
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