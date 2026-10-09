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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 20:31

STJD converte pena de Victor Gabriel, e zagueiro do Inter fica liberado para o Gre-Nal 455

STJD converte parte da pena em multa e libera atleta para o clássico

STJD converte parte da pena em multa e libera atleta para o clássico

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Filipe Plentz Munari
O Inter terá mais uma opção para o sistema defensivo no Gre-Nal 455. Na manhã desta sexta-feira (9), o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou, por unanimidade, o pedido de conversão de pena do zagueiro Victor Gabriel. Com a decisão, o jogador está liberado para voltar aos gramados e poderá ser relacionado pelo técnico Eduardo Baptista para o clássico contra o Grêmio, neste domingo (11), às 17h30min, na Arena.

A punição restante foi convertida em uma multa de R$ 100 mil, cujo valor será destinado a instituições sociais. O defensor estava afastado das partidas desde o fim de julho, quando recebeu uma suspensão relacionada à entrada que provocou a fratura da tíbia da perna esquerda de Gabriel Pec, atacante do Cruzeiro.

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