Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesSeleção Feminina

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 19:26

Brasil x Argentina Feminino: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Amistoso entre Brasil e Argentina feminino no Beira-Rio é a estreia da Amarelinha em Porto Alegre

Amistoso entre Brasil e Argentina feminino no Beira-Rio é a estreia da Amarelinha em Porto Alegre

Luciana Vermell/CBF/JC
Compartilhe:
JC
JC
A seleção brasileira feminina enfrenta a Argentina no Beira-Rio, neste sábado (10), às 16h30min. O amistoso é preparatório para a Copa do Mundo 2027, que será sediada pelo Brasil. Ambas as equipes se enfrentam novamente na terça-feira (13), desta vez em Recife, às 20h30min.

Notícias relacionadas