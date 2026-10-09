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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 18:00

Corrida para Vencer o Diabetes reunirá gremistas e colorados em prol da mesma causa na Orla do Guaíba

Torcedores participam de corrida solidária em apoio a 5 mil jovens gaúchos

Torcedores participam de corrida solidária em apoio a 5 mil jovens gaúchos

Divulgação/JC
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Pela primeira vez em 28 anos, a Corrida para Vencer o Diabetes muda de endereço e chega à Orla do Guaíba. No dia 22 de novembro, gremistas e colorados são convidados a deixar a rivalidade de lado e participar de uma mobilização que coloca as duas torcidas no mesmo time: o da conscientização sobre o diabetes tipo 1. Com o slogan “A Orla virou Grenal”, o evento espera reunir mais de 5 mil pessoas em um percurso de 4 quilômetros. 

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