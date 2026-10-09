Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 17:25

Gre-Nal 455: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Partida decisiva pode definir rumos de Grêmio e Inter na série A

Partida decisiva pode definir rumos de Grêmio e Inter na série A

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
Compartilhe:
JC
JC
Em um duelo de seis pontos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Inter entram em campo na Arena, domingo (11), às 17h30min, pelo clássico Gre-Nal 455. O Tricolor está na 18ª colocação com 30 pontos, enquanto o Colorado está na 17ª com 31.

Notícias relacionadas