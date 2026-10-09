Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesIatismo

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 16:16

Gaúcho de 17 anos é campeão mundial de vela

Atleta é estudante do JPSul, em Porto Alegre

Atleta é estudante do JPSul, em Porto Alegre

Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
O velejador gaúcho Francisco Dal Ri, conhecido como Kiko, conquistou o título mundial de ILCA 6 masculino na sexta-feira (2), em Vilamoura, Portugal. Aos 17 anos, o atleta do Clube dos Jangadeiros e estudante do Colégio João Paulo I (JPSul), de Porto Alegre, superou 60 competidores de 18 países e garantiu o primeiro lugar na competição.

Notícias relacionadas