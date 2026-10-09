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CapaEsportesFórmula 1

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 18:29

Verstappen arranca pole da sprint em Singapura com Russell em segundo e Bortoleto em 14º

Piloto da Red Bull conquistou a pole position com 1min31s156

Piloto da Red Bull conquistou a pole position com 1min31s156

ANTHONY WALLACE
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Agências
A disputa parecia encaminhada para Ferrari e McLaren, mas Max Verstappen mudou o roteiro na última tentativa. O piloto da Red Bull conquistou nesta sexta-feira a pole position para a corrida sprint do GP de Singapura, com 1min31s156, em uma classificação que também teve uma reação decisiva de George Russell. O britânico colocou a Mercedes na segunda posição e empurrou Charles Leclerc para o terceiro lugar. Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2 e ficou em 14º.

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