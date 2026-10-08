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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:34

Ramón Díaz é o favorito para assumir o Corinthians, que deseja treinador já contra o Palmeiras

Experiência de Díaz e nome conhecido entre os jogadores pesam a favor

Experiência de Díaz e nome conhecido entre os jogadores pesam a favor

Agências Corinthians/Divulgação/JC
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O Corinthians já se movimenta no mercado em busca de um substituto para o técnico Fernando Diniz e o nome que ganhou força nos bastidores do clube é o de Ramón Díaz. O argentino de 67 anos está livre no mercado e a diretoria tem a intenção de anunciar o novo comandante ainda nesta quinta-feira (8) para tê-lo à beira do gramado no clássico com o Palmeiras, no domingo (11), pelo Brasileirão.

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