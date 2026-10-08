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CapaEsportesSeleção Feminina

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:46

Marta terá documentário de sua preparação para Copa do Mundo Feminina no Brasil

Camisa 10 irá para sua sétima Copa do Mundo

Camisa 10 irá para sua sétima Copa do Mundo

MIGUEL SCHINCARIOL/AFP/JC
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Agências
Uma das maiores jogadoras de futebol da história terá sua rotina contada nas telas. A Netflix iniciou as gravações de um documentário que acompanha a preparação da Marta para a sua última participação com a seleção brasileira em uma Copa do Mundo e, dessa vez, em casa, no Brasil.

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