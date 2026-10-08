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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:14

Corinthians chega a 35% de chances de rebaixamento a 9 jogos do fim e com Dérbi à vista

Com 35,9% de risco de cair, time busca novo técnico para reverter situação

Com 35,9% de risco de cair, time busca novo técnico para reverter situação

Wagner Meier/Getty Images/JC
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Agências
O Corinthians perdeu para o Internacional por 2 a 1 na quarta-feira (7), no Beira-Rio, pela 29ª rodada, e se aproximou ainda mais da zona de rebaixamento. Os resultados da noite de ontem foram desfavoráveis para a equipe alvinegra, que viu seus rivais pontuarem e, com isso, ficou na porta da zona de rebaixamento.

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