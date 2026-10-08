Série B - Pela 33ª rodada, no domingo (11), às 16h, tem Juventude x São Bernardo, seguido por Atlético-GO x Sport, às 16h10min, Náutico x Vila Nova, às 17h30min. Operário-PR x Goiás e Cuiabá x Avaí duelam às 18h30min. Já na segunda-feira (12), às 19h, tem Novorizontino x Ponte Preta, seguido por Criciúma x América-MG, às 19h30min, fechando com Botafogo-SP x Ceará, às 21h.
Série C - Com todos os jogos no mesmo horário, às 17h, acontece a última rodada da competição, apenas o Santa Cruz começa a rodada já classificado. Os duelos são: Maringá-PR x Floresta-CE, Brusque x Paysandu, Botafogo-PB x Santa Cruz, Ferroviária x Inter de Limeira.
Divisão de Acesso - Pelos duelos de volta das quartas de finais, no sábado (10), às 15h, tem Santa Cruz (0) x (1) Apafut. Seguido por Passo Fundo (2) x (0) Brasil de Farroupilha, às 16h, e Esportivo (0) x (0) Brasil de Pelotas. No domingo (11), às 15h, duelam Veranópolis (0) x (2) União Frederiquense.
Gauchão Feminino - Em um duelo atrasado, da 3ª rodada da fase de liga a União Forquetense recebe o Juventude, às 15h, do domingo (11). A partida acontece no Joaquim Slomp Filho, em Caxias do Sul.
Corinthians - Após a sétima derrota em sequência, pelo campeonato brasileiro, desta vez contra o Inter. A direção do Timão optou pelo desligamento do técnico Fernando Diniz. Nos bastidores a direção trabalha na busca pelo Zubeldía, entretanto o técnico afirmou ao Colorado que não estava disposto a trabalhar com contrato apenas até o final da temporada 2026.
Tênis - Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski venceram um confronto entre candidatas ao título e avançaram à semifinal do torneio de duplas do WTA 1000 de Pequim nesta quinta-feira (8). A brasileira e a canadense derrotaram as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (8/6). No sábado (10), elas enfrentarão a belga Elise Mertens e a russa Diana Shnaider, ainda sem horário definido. Caso avancem, a final será no domingo (11), às 5h30min.
Fórmula 1 - Ocorre neste final de semana o GP de Singapura. A programação da etapa é: Classificação sprint às 9h30min, de sexta-feira (9). Já no Sábado (10) acontece a corrida sprint, às 6h. Posteriormente, ocorre a classificação, às 10h. A grande atração da etapa acontece no domingo (11), às 9h.
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