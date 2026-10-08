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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 20:52

Em duelo de seis pontos, Gre-Nal 455 pode decidir permanência na elite do futebol brasileiro

Eduardo Baptista Gre-Nal 455

Eduardo Baptista Gre-Nal 455

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Filipe Plentz Munari
Vivendo um ano turbulento, Grêmio e Inter entram em campo neste domingo (11), às 17h30min, na Arena, para o clássico Gre-Nal 455, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes gaúchas se encontram dentro da zona de rebaixamento, e o duelo de seis pontos que está por vir tem tudo para indicar qual dos dois maiores clubes do Rio Grande do Sul será rebaixado.

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