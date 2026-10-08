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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 20:54

Seleção brasileira entra em campo pela primeira vez em Porto Alegre

"Estou empolgado para os dois duelos", afirma Arthur Elias, técnico da seleção

"Estou empolgado para os dois duelos", afirma Arthur Elias, técnico da seleção

/LUCIANA VERMELL/CBF/JC
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Guilherme Negruni
Em Porto Alegre desde domingo (4), a seleção brasileira se prepara para o primeiro amistoso em solo gaúcho. O confronto ocorre neste sábado (10), às 16h30min, no Beira-Rio. A equipe comandada por Arthur Elias jogará na capital e, na sequência, viaja para Pernambuco para repetir o duelo na terça-feira (13). No Beira-Rio, mais de 20 mil pessoas são esperadas para prestigiar o time nacional. Na preparação, a delegação treinou no novo Centro de Treinamento exclusivo do futebol feminino do Grêmio, em Gravataí. O comandante afirmou estar muito otimista para os dois compromissos.

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