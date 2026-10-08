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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 15:03

Luísa Stefani supera campeãs olímpicas e avança à semifinal de duplas em Pequim

Dupla enfrenta Mertens e Shnaider em busca de uma vaga na decisão do WTA de Pequim

Dupla enfrenta Mertens e Shnaider em busca de uma vaga na decisão do WTA de Pequim

Yanshan Zhang/Getty Images/AFP/JC
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Agências
Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski venceram um confronto entre candidatas ao título e avançaram à semifinal do torneio de duplas do WTA 1000 de Pequim nesta quinta-feira (8). A brasileira e a canadense derrotaram as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, campeãs olímpicas em Paris-2024, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (8/6). Segundas cabeças de chave, elas seguem sem perder sets na competição.

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