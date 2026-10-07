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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 21:39

Grêmio empata com o Remo fora de casa e afunda no Z-4

Com o empate, os gaúchos caem para a 18ª colocação

Com o empate, os gaúchos caem para a 18ª colocação

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
Na tentativa de escapar do Z-4 logo na volta do Campeonato Brasileiro, o Grêmio visitou o Remo no Mangueirão e empatou 1 a 1, em duelo válido pela 29ª rodada. O Tricolor cai para a 18ª colocação com 32 pontos. O gol gremista foi marcado por Kannemann, enquanto David Braga balançou as redes para o Leão. O próximo compromisso da equipe de Renato Portaluppi é clássico Gre-Nal 455 na Arena, domingo (11), às 17h30min.

Passados 5 minutos iniciais, era o Grêmio quem tomava as rédeas da partida. O Tricolor controlava a posse de bola e explorava a bola nas costas da defesa paraense, mas ela pouco chegava no Carlos Vinícius para converter em gol. Com 23 minutos, o cenário pouco se alterou. Os gaúchos ainda detinham grande parte das ações da partida, mas o Remo começava a se soltar mais no confronto e levar perigo para a meta de Weverton.

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