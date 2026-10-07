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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 21:37

Na estreia de Eduardo Baptista, Inter vence o Corinthians no Beira-Rio e ganha alívio no Brasileirão

Vitinho foi o autor do primeiro gol da vitória colorada sobre o Corinthians

Vitinho foi o autor do primeiro gol da vitória colorada sobre o Corinthians

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Filipe Plentz Munari
Buscando alívio dentro da zona de rebaixamento, o Inter recebeu o Corinthians, nesta quarta-feira (7), no Beira-Rio e venceu por 2 a 1, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado não sai do Z-4, mas vai para a 17ª colocação, com 31 pontos. O próximo compromisso da equipe de Eduardo Baptista, que estreou com vitória no comando da equipe, é o clássico Gre-Nal 455 na Arena, domingo (11), às 17h30min.

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