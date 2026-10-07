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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 19:14

Arteta renova até 2030 e mira sequência de títulos no Arsenal: 'Apenas o começo'

Renovação ocorre após temporada mágica de espanhol em Londres

Renovação ocorre após temporada mágica de espanhol em Londres

Divulgação/Arsenal/JC
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Agências
O Arsenal renovou o contrato de Mikel Arteta até junho de 2030 e assegurou a continuidade do treinador responsável por devolver o clube ao título do Campeonato Inglês após 22 anos. Anunciado nesta quarta-feira (7), o acordo amplia um vínculo que terminaria ao fim da temporada 2026/27.

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