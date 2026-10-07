Brasileirão - Pela 29ª rodada da competição, nesta quinta-feira (8), o Santos x Flamengo, às 19h30min. Trinta minutos depois, Athletico-PR x Atlético-MG, e às 21h30min, dois duelos ocorrem simultaneamente, Fluminense x Coritiba e Palmeiras x Bahia.
Série B - Pela 32ª rodada do torneio, nesta quinta-feira (8), às 19h30min, Náutico duela com o Novorizontino nos Aflitos e Ceará enfrenta o Criciúma na Arena Castelão.
Goiás - Em meio a uma grave crise financeira e atrasos salariais, o presidente executivo do Goiás Esporte Clube, Aroldo Guidão Filho, renunciou ao cargo. Munir Calixto Júnior, que era vice-presidente jurídico, assume a vaga.
Fifa - Ramon Vega, ex-zagueiro do Tottenham, declarou nesta quarta-feira (7) sua intenção de concorrer à eleição presidencial da Fifa no próximo ano contra seu compatriota suíço Gianni Infantino, tornando-se o primeiro candidato a declarar publicamente sua ambição de desafiar o atual mandatário.
Futebol Internacional - A Fifa se manifestou nesta quarta-feira (7) após vir à tona uma suposta irregularidade na inscrição do goleiro Lionel Mpasi, da República Democrática do Congo, em partidas das eliminatórias africanas e na Copa do Mundo 2026. A entidade negou qualquer tipo de problema na inscrição do atleta e afirma que o jogador estava elegível para os compromissos da seleção.
Tênis - As quartas de final do WTA 1000 de Pequim começam nesta quinta-feira (8), e a brasileira Luísa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski enfrentam a forte dupla italiana de Sara Errani e Jasmine Paolini, atuais campeãs olímpicas, por volta de 9h30min.
Tênis de Mesa - O brasileiro Hugo Calderano busca nesta quinta-feira (8) a terceira vitória seguida no China Smash 2026, em Pequim, um dos principais torneios de tênis de mesa do circuito mundial. Além de reunir os atletas mais bem ranqueados do planeta, a competição distribui pontuação máxima (2.000 pontos) aos vencedores. A partir das 8h45min (horário de Brasília), o carioca terá pela frente o alemão Patric Franziska (22º no ranking) pelas oitavas de final.
Fórmula 1 - A Williams entrou em uma disputa judicial no Tribunal Superior de Londres, na Inglaterra, após o desaparecimento de um carro histórico de Fórmula 1 utilizado por Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya na temporada de 2001. A equipe busca recuperar o veículo ou receber uma indenização superior a um milhão de libras (cerca de R$ 7 milhões).
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