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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 17:37

Fifa nega irregularidade de jogador da RD Congo nas eliminatórias e na Copa do Mundo

Entidade descarta irregularidade após denúncia da Nigéria

Entidade descarta irregularidade após denúncia da Nigéria

Ulrik Pedersen/NurPhoto/AFP/JC
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Agências
A Fifa se manifestou nesta quarta-feira (7), após vir à tona uma suposta irregularidade na inscrição do goleiro Lionel Mpasi, da República Democrática do Congo, em partidas das eliminatórias africanas e na Copa do Mundo 2026. A entidade negou qualquer tipo de problema na inscrição do atleta e afirma que o jogador estava elegível para os compromissos da seleção.

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