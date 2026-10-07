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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 20:27

Meia Maratona do Mercado Público reunirá 5 mil pessoas neste domingo

No km 21, os atletas passarão por dentro do estabelecimento

No km 21, os atletas passarão por dentro do estabelecimento

/Giulian Serafim/PMPA/JC
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Jornal do Comércio
A 2ª Meia Maratona do Mercado Público será realizada neste domingo (11) e reunirá 5 mil participantes nas modalidades de 21 km, 10 km e 5 km. A largada ocorrerá no Largo Glênio Peres, na avenida Borges de Medeiros esquina com a avenida Siqueira Campos.

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