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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 20:30

Maternidade e futebol: como atletas do Inter conciliam carreira e família

Atletas do Inter mostram que conciliar maternidade e carreira é possível

Atletas do Inter mostram que conciliar maternidade e carreira é possível

Leandro Monks/SCInternacional/JC
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Filipe Plentz Munari
A maternidade ainda é uma decisão que pode gerar insegurança para atletas de alto rendimento. O medo de perder espaço, ficar longe dos gramados ou não receber apoio dos clubes faz com que muitas jogadoras adiem o sonho de formar uma família. No Inter, porém, Sole Jaimes e Kelly Chiavaro vivem essa realidade de outra forma. Mães e atletas, elas mostram que é possível conciliar a carreira com a vida familiar.

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