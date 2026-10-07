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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 09:37

Despedida de Messi da seleção é o assunto da quarta-feira na Argentina

Craque estampa as capas dos principais jornais do país

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Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
de Buenos Aires

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