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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 18:55

Djokovic é campeão em Pequim após desistência de adversário

Sérvio conquista seu primeiro título da temporada e sobe no ranking ATP

Sérvio conquista seu primeiro título da temporada e sobe no ranking ATP

GREG BAKER/AFP/JC
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Agências
Novak Djokovic conquistou, nesta terça-feira (6), o ATP 500 de Pequim. Após vencer o primeiro set, o sérvio viu Alex De Minaur desistir da final por problema físico. Djoko fatura a competição pela sétima vez da carreira. De Minaur precisou deixar a quadra para atendimento após o primeiro set. Ele retornou com uma proteção na coxa esquerda, jogou um game e, na sequência, abandonou.

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