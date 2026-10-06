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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 18:33

Alison dos Santos é indicado a Melhor do Ano pela World Athletics após temporada histórica

Recordista dos 400m com barreiras, Piu brilha na temporada com cinco títulos

Recordista dos 400m com barreiras, Piu brilha na temporada com cinco títulos

Fabrice COFFRINI/AFP/JC
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Agências
Após uma temporada histórica, Alison dos Santos foi indicado ao prêmio de Melhor Atleta do Ano pela World Athletics. Piu é o atual recordista dos 400 metros com barreiras e conquistou cinco títulos em 2026, feitos que o colocaram na disputa com outros 20 nomes do atletismo.

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