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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 19:30

Remo x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Renato Portaluppi tem uma série de desfalques para o duelo

Renato Portaluppi tem uma série de desfalques para o duelo

Cristiano Oliveski/Grêmio FBPA/JC
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Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio encara o Remo no Mangueirão, nesta quarta-feira (7), às 19h30min. O Tricolor se encontra na 17ª colocação com 29 pontos, enquanto o Leão está na 19ª posição com 23.

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