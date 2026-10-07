Liga das Nações - Resultados dos confrontos da 4ª rodada da fase de grupos da Liga A, nesta terça-feira (6): Croácia 1x2 Espanha e Inglaterra 3x0 República Tcheca.
Série B - Pela 32ª rodada, nesta quarta-feira (7), às 19h30min, Operário-PR x Botafogo-SP e Avaí x Londrina. Já às 20h30min, duelam, CRB x Atlético-GO, América-MG x Fortaleza e Vila Nova x Cuiabá.
Barcelona - O atacante brasileiro Raphinha assinou um novo contrato com o atual clube. O novo vínculo será até 2030. O atleta, se tornou capitão da equipe,nos primeiros oito jogos desta temporada soma 14 gols e três assistências.
São Paulo - O clube tem uma dívida de US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão). O Tricolor tem até o dia 30 de outubro para pagar a taxa imposta pela Fifa pela punição e até o começo de dezembro para pagar os valores da dívida. O prazo de 60 dias será completado no dia 2 de dezembro, data da última rodada do Brasileirão. Caso a instituição não quite as dívidas perderá seis pontos no Brasileirão.
Seleção Feminina - Últimas atletas aguardadas pela seleção brasileira feminina nesta data Fifa, Kerolin, do Barcelona, e Tamara Bolt, do Washington Spirit, chegaram a Porto Alegre na tarde desta terça-feira (6) para completar o grupo de 28 convocadas pelo técnico Arthur Elias para os amistosos contra a Argentina. O primeiro duelo acontece às 16h do sábado (10), no Beira-Rio, enquanto o segundo será na terça-feira (13), às 20h30min, em Recife.
Atletismo - Após uma temporada histórica, Alison dos Santos foi indicado ao prêmio de Melhor Atleta do Ano pela World Athletics. Piu é o atual recordista dos 400 metros com barreiras e conquistou cinco títulos em 2026, feitos que o colocaram na disputa com outros 20 nomes do atletismo. A premiação acontece em Mônaco, 29 de novembro.
Fórmula 1 - Vice-líder da Fórmula 1, George Russell perderá pontos no grid do GP de Singapura. A Mercedes vai precisar realizar a troca da unidade de potência do carro do piloto britânico, o que ultrapassa o limite de mudanças permitidas pelo regulamento na temporada.
Tênis - Atual número 11 do mundo, Novak Djokovic conquistou o primeiro título da temporada e o 102° da carreira no ATP 500 de Pequim, na China. Nesta terça-feira (6), o sérvio venceu um primeiro set acirrado por 7/6 contra Alex De Minaur (9°) e foi campeão do torneio após o australiano desistir da partida.
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