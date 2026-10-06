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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 20:52

Inter inicia campeonato de 10 jogos contra a Série B

Eduardo Baptista terá o primeiro desafio no comando colorado

Eduardo Baptista terá o primeiro desafio no comando colorado

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
A noite desta quarta-feira (7), marca o início da reta final do Brasileirão e do campeonato particular do Inter para fugir de um novo rebaixamento. A retomada da corrida pela permanência na elite do futebol brasileira começa no duelo contra o Corinthians, às 19h30min, no Beira-Rio. A direção apostou suas fichas no novo técnico, Eduardo Baptista e na força do fator local, incentivado pela promoção de ingressos proposta pela mesma. Para o duelo, os sócios não pagam ingressos para as áreas livres e os não-sócios têm redução nos valores das entradas, dos mesmos setores.

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