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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 20:53

Grêmio visita o Remo no enfrentamento de seis pontos para fugir do Z-4

Villasanti reforça a equipe de Renato Portaluppi em Belém

Villasanti reforça a equipe de Renato Portaluppi em Belém

/Cristiano Oliveski/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
O Campeonato Brasileiro está de volta. O Grêmio visita o Remo no Mangueirão, nesta quarta-feira (7), às 19h30min, pela 29ª rodada. Pela pressão que a tabela apresenta é quase uma necessidade do Tricolor sair vitorioso de Belém, ainda mais que no próximo domingo (11) está marcado o clássico Gre-Nal.

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