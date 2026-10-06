Inter x Corinthians: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Inter e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h30min, pela 29ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado está na 18ª colocação com 28 pontos, enquanto o Timão está na 14ª posição com 32.
No último duelo do Clube do Povo, na competição, foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0. Na ocasião, o técnico ainda era Paulo Pezzolano, que foi deposto na noite posterior à partida. A direção contratou para o lugar do uruguaio, o paulista Eduardo Baptista. O atual treinador teve a Data Fifa para implementar as suas ideias, que serão postas à prova na noite desta quarta-feira. O duelo marca não apenas o início de trabalho do treinador, mas também o sprint final para fugir do descenso.
O adversário do Colorado, vem em franca derrocada. Nos últimos 6 jogos do Brasileirão, o Corinthians perdeu todos. Diferentemente do Inter, a diretoria Alvinegra optou pela manutenção do técnico Fernando Diniz. O antecessor de Diniz, Dorival Júnior foi demitido após a mesma sequência de jogos, porém no recorte havia empatado em quatro ocasiões. O Timão chega pressionado para enfrentar o Colorado.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter - Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado e Juninho; Aguirre, Villagra, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista
Corinthians - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu (Anglieri); Raniele, André, Garro e Breno Bidon; Depay e Yuri Alberto (Kaio César). Técnico: Fernando Diniz
Arbitragem - Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA). VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
SERVIÇO INTER X CORINTHIANS
Local: Beira-Rio, Porto Alegre-RS;
Data e hora: Quarta-feira (7);
Transmissão: Premiere, a Record e a Cazé TV anunciam a transmissão.
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