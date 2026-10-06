Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesFutebol Internacional

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 14:34

'Cristiano Ronaldo não volta à seleção enquanto Jesus for técnico', diz TV de Portugal

Cristiano Ronaldo abandonou a concentração da seleção portuguesa em Copenhague

Cristiano Ronaldo abandonou a concentração da seleção portuguesa em Copenhague

Leonardo Fernandez/GETTY IMAGES/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
A crise de relacionamento entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, que culminou com a saída do atacante da seleção portuguesa, ganhou mais um desdobramento. De acordo com informações da CNN de Portugal, o jogador de 41 anos não retornará para a equipe nacional enquanto o treinador continuar no comando.

Notícias relacionadas