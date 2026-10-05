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CapaEsportesPremiação

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 18:52

Golden Boy: Estêvão, Endrick e Rayan estão entre os candidatos ao prêmio

Revelações palmeiresnes ganham destaque no futebol europeu

Revelações palmeiresnes ganham destaque no futebol europeu

Rafael Ribeiro/CBF/JC
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Agências
O jornal italiano Tuttosport divulgou, nesta segunda-feira (5), a lista com os 25 finalistas que vão concorrer ao prêmio Golden Boy 2026. O evento vai eleger o melhor jogador sub-21 da última temporada. Endrick, Estêvão e Rayan são os representantes brasileiros que brigam pelo troféu.

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