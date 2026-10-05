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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 22:30

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Nations League - Resultados dos jogos desta segunda-feira (5) da Liga A, pela 4ª rodada da competição, França 4x1 Bélgica e Itália 3x1 Turquia. Já nesta terça-feira (6), às 15h45min, Croácia x Espanha e Inglaterra x República Tcheca.

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