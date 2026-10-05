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CapaEsportesFórmula 1

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 14:36

Antonelli pode ser campeão da F1 sem precisar vencer mais corridas

Italiano lidera F1 com folga e tem chance de título antecipado

Italiano lidera F1 com folga e tem chance de título antecipado

I-HWA CHENG/AFP/JC
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Agências
Sem precisar secar os rivais, Andrea Kimi Antonelli pode ser campeão da temporada 2026 da F1 por antecipação no México ou garantir o título no final do ano mesmo se não ganhar mais nenhum dos sete GPs previstos no calendário. O piloto italiano de 20 anos da Mercedes aumentou a sua vantagem na liderança do campeonato ao chegar em segundo no Grande Prêmio do Bahrein, disputado na Malásia, neste domingo (4), e ver George Russell, seu companheiro de equipe, abandonar. Agora, soma 320 pontos contra 236 do britânico.

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