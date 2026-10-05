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CapaEsportesSul-americana

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 14:18

Justiça do Rio nega liminar para Vasco usar Maracanã contra o Boca

Prazo para definição de estádio à Conmebol expira e Vasco busca alternativas

Prazo para definição de estádio à Conmebol expira e Vasco busca alternativas

Divulgação: Maracanã/JC
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Agências
A Justiça do Rio negou nesta segunda-feira (5) uma liminar tentada pelo Vasco para conseguir jogar contra o Boca Juniors, pela Sul-Americana, no Maracanã. A manifestação aconteceu em um processo aberto pelo Vasco contra a administração do estádio - a Fla-Flu Serviços - e que tinha sido suspenso na semana passada.
Nesta segunda-feira (5), inclusive, expira o prazo para que o Vasco indique à Conmebol o local da partida de volta pelas semifinais do torneio continental, marcada para o dia 20.

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