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CapaEsportesUfc

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 16:02

UFC: Natália Silva vence chinesa e conquista cinturão inédito para o Brasil no peso-mosca

Brasileira conquista título inédito

Brasileira conquista título inédito

ALEX GOODLETT/AFP/JC
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Agências
Natália Silva é a nova campeã do peso-mosca do UFC. A brasileira venceu Wang Cong por decisão unânime dos juízes neste sábado (3), no UFC 332, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, e ficou com o cinturão da categoria, que estava vago após a lesão de Valentina Shevchenko.

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