Inter - O clube confirmou, na manhã deste sábado (3), que o atacante Sanabria teve problema muscular na panturrilha esquerda. O atleta sentiu um problema durante os treinamentos que antecederam o confronto do Paraguai contra a Colômbia, na sexta-feira (2). Em Porto Alegre, o atacante passou por exames, que confirmaram a lesão. Provavelmente o jogador estará fora do jogo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (7). No CT Morada dos Quero-Queros, neste sábado (3). Pela Copa Sul sub-17, o Inter venceu por 2 a 0. Os autores dos gols foram Luiz Felipe e Fabrício Prado.
Grêmio - Na tarde desta sexta-feira (2), o Tricolor venceu o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, em jogo-treino realizado no CT Luiz Carvalho. O Imortal anotou 5 a 0, com gols de Pavon, Kannemann, Tetê, Nardoni e Matheus Nascimento. Para a partida desta quarta-feira (7) contra o Remo, Renato contará com jogadores da base como: João Pedro, Marcos, Emanuel, João Borne, Riquelme e Zortea.
Série A - Em um jogo atrasado da 21ª rodada da competição, o São Paulo perdeu para o Santos por 2 a 1. Além dos paulistas, o Atlético-MG derrotou o Bragantino, por 1 a 0.
Série B - Os resultados dos jogos da 31ª rodada foram: São Bernardo 3 X 1 CRB, Londrina 0 X 2 Criciúma, Juventude 3 X 0 Operário-PR, Fortaleza 1 X 0 Náutico, Avaí 0 X 1 Ceará, Atlético-GO 2 X 0 América-MG, Cuiabá 2 X 0 Ponte Preta, Botafogo-SP 0 X 1 Vila Nova.
Série C - Os resultados da penúltima rodada do quadrangular da competição foram: Santa Cruz 1 X 1 Maringá, Floresta 1 X 1 Botafogo-SP, Paysandu 1 X 0 Ferroviária, Inter de Limeira 2 X 2 Brusque. Destaque para a Cobra Coral, que saiu perdendo e buscou o empate contra o Maringá. Com isso, é o primeiro time classificado para a série B de 2027.
Liga das Nações - Os resultados da 3ª rodada da fase de grupos: França 1x1 Itália e Bélgica 3x0 Turquia, Croácia 0x7 Inglaterra, Espanha 3x1 República Tcheca, Holanda 2x1 Sérvia, Grécia 0x0 Alemanha, Portugal 2x1 Noruega e País de Gales 0x1 Dinamarca.
UFC - Natália Silva vence Wang Cong e conquista cinturão do peso-mosca. Após cinco rounds, a lutadora conquistou o título inédito para o Brasil. Na entrevista pós luta a brasileira afirmou “Agora é o início de uma nova era, é o reinado da Natália Silva”.