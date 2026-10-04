Verstappen vence GP do Bahrein e conquista primeira vitória na temporada da F-1

Max Verstappen venceu neste domingo (4), o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 e conquistou sua primeira vitória na temporada de 2026. O holandês da Red Bull superou Kimi Antonelli, da Mercedes, e Lewis Hamilton, da Ferrari, que completaram o pódio. Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na 18ª colocação.
A corrida começou de forma atípica, com problemas técnicos afetando diversos carros ainda na volta de apresentação. O procedimento de largada chegou a ser interrompido por uma bandeira vermelha, enquanto pilotos relatavam perda de potência.
O piloto Verstappen largou mal e perdeu posições para os dois carros da Mercedes. Na sexta volta, ultrapassou George Russell pela segunda colocação e, pouco depois, passou Antonelli para assumir a liderança. A corrida teve diferentes estratégias de pneus e várias intervenções do safety car. Na primeira delas, Bottas saiu da pista e abandonou. Verstappen aproveitou as paradas nos boxes para consolidar a liderança.
Bortoleto teve uma corrida complicada. Na 16ª volta, o brasileiro entrou nos boxes para trocar a asa dianteira danificada após um incidente com Carlos Sainz. O episódio rendeu a Bortoleto uma punição de dez segundos. O piloto da Audi chegou a recuperar posições durante as paradas dos adversários, mas voltou a perder terreno ao longo da prova.
Na parte final, Alexander Albon abandonou por problemas na caixa de câmbio e provocou um safety car virtual. Pouco depois, George Russell também teve problemas e deixou a corrida. Lando Norris saiu da pista na primeira curva e caiu para a 11ª posição. O safety car entrou na pista a nove voltas do fim e juntou novamente os pilotos. A relargada aconteceu na 51ª volta, com Verstappen na liderança. Verstappen recebeu a bandeirada em primeiro, seguido por Antonelli e Hamilton. Fernando Alonso terminou em oitavo, à frente de Lando Norris. Bortoleto cruzou a linha de chegada em 18º.