Gre-Nal termina sem gols, e mantém equipes invictas no Gauchão

Na tarde deste sábado (3), ocorreu a terceira rodada da segunda fase do Gauchão Feminino. O grande jogo da etapa foi o Gre-Nal, disputado no Passo D’Areia. Tanto as Gurias Coloradas quanto as Mosqueteiras chegaram invictas à partida e, após o apito final, a estatística se manteve. Nas arquibancadas, 1.233 torcedores marcaram presença, a maior marca de público desde que o Grêmio passou a mandar seus jogos no Estádio Francisco Noveletto Neto.
Em um confronto movimentado, o Grêmio pressionou o Inter nos primeiros minutos. Após uma cobrança de falta, Amanda matou a bola no peito e chutou de voleio, passando rente à trave colorada. Em mais um lance perigoso, desta vez do Inter, a atacante Aninha acertou um belo chute de fora da área, que passou com muito perigo sobre a meta da goleira Sol.
No final do primeiro tempo, ocorreu o lance de maior perigo. Em uma bola cruzada de longe, que tomou o rumo do gol, a goleira colorada Gabi estava adiantada e espalmou para o lado. Após um cabeceio à queima-roupa de Laís Giacomel, a arqueira se recuperou e defendeu em cima da linha. No segundo rebote, a meio-campista Amanda Brunner arriscou uma bicicleta, mas a bola foi direto para fora.
Os últimos 45 minutos começaram mais equilibrados. As Gurias Coloradas tiveram duas chances a partir de bolas paradas, enquanto o Grêmio respondeu com Leidiane e Gisele. Porém, as duas goleiras fizeram boas defesas e garantiram o zero no placar.
Com o empate, o Grêmio segue na liderança, com sete pontos, acompanhado pelo Inter, que soma cinco. O terceiro colocado, Juventude, teve seu jogo contra o União Forquetense remarcado. O outro duelo deste sábado (3) terminou com a vitória do Brasil de Farroupilha por 1 a 0 sobre o Esporte Clube Flamengo. Os clubes voltam a campo no final de semana do dia 17 de outubro, com exceção de Juventude e União Forquetense, que se enfrentam no dia 11.