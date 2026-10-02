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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 19:18

Grêmio ainda tem dúvidas para a partida contra o Remo na volta do Brasileirão

Danilo Barbosa deve ser titular em Belém

Danilo Barbosa deve ser titular em Belém

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
Seguindo a preparação para encarar o Remo na próxima quarta-feira (7), às 19h30min, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio realizou um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas na tarde desta sexta-feira (2). A partida terminou com vitória tricolor por 5 a 0, com gols de Pavon, Kannemann, Tetê, Matheus Nascimento e Nardoni.

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