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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 19:08

Rochet não deve voltar diante do Corinthians após a data Fifa

Com atividades físicas e com bola, Colorado se prepara para o duelo pelo Brasileirão

Com atividades físicas e com bola, Colorado se prepara para o duelo pelo Brasileirão

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
Na tarde desta sexta-feira (3), o Inter realizou o último treino da semana. No sábado (2), o elenco terá folga para recuperação física. A sessão começou com trabalhos na academia. Posteriormente, no gramado, os jogadores seguiram com atividades físicas. O treinamento se estendeu com exercícios de finalizações e treino tático.

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