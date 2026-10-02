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CapaEsportesGauchão Feminino

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 18:30

Grêmio x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem, do Gre-Nal Feminino

O estádio Passo D'Areia recebe o primeiro Gre-Nal feminino da história

O estádio Passo D'Areia recebe o primeiro Gre-Nal feminino da história

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho Feminino, Grêmio e Inter se enfrentam no Passo D'Areia, sábado (3), às 15h. O estádio receberá pela primeira vez na história um clássico Gre-Nal feminino.

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