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CapaEsportesFórmula 1

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 19:00

Hamilton recebe advertência e Ferrari é multada por incidente com Bortoleto em treino livre

Comissários penalizam Ferrari por falta de comunicação com o piloto britânico

Comissários penalizam Ferrari por falta de comunicação com o piloto britânico

LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/JC
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Agências
Protagonista de um incidente com o brasileiro Gabriel Bortoleto no segundo treino livre para o GP do Bahrein, realizado na manhã desta sexta-feira (2), no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, Lewis Hamilton recebeu uma advertência dos comissários. Já a Ferrari acabou sendo multada em dez mil euros pelo episódio.

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