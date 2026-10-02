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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 17:17

Gre-Nal 455: Grêmio inicia venda de ingressos para o clássico

Venda geral de ingressos começa segunda-feira, às 11h

Venda geral de ingressos começa segunda-feira, às 11h

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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JC
JC
A venda de ingressos para o clássico Gre-Nal 455, marcado para o próximo domingo (11), às 17h30min, iniciou-se nesta sexta-feira (2). Os sócios tricolores já conseguem garantir a entrada para o duelo na Arena. Os valores variam entre R$ 20 e R$ 300. Para o público geral, as vendas abrem segunda-feira (5), às 11h.

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