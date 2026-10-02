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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 17:36

78% dizem ser favoráveis à proibição das bets, e 18% se dizem contra, mostra Datafolha

Proibição é mais aceita entre eleitores de Lula que de Flávio

Proibição é mais aceita entre eleitores de Lula que de Flávio

divulgação/JC
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Agências
A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (1º), apontou que 78% da população é favorável à proibição de bets e cassinos online. O levantamento, realizado entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, capta a percepção dos brasileiros na esteira da medida provisória do presidente Lula (PT) que proibiu apostas online às vésperas da eleição. Segundo a pesquisa, 18% são contra o fim das bets e 4% não opinaram.

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