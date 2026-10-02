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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 17:21

Campo Bom recebe amistoso de vôlei entre Praia Clube e Sesc Flamengo neste sábado

Amistoso ocorre uma semana após os dois times se enfrentarem pela Copa Super Vôlei, em Niterói

Amistoso ocorre uma semana após os dois times se enfrentarem pela Copa Super Vôlei, em Niterói

Mariana Sá/Flamengo/Divulgação/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
Duas das principais equipes do vôlei feminino brasileiro se enfrentam neste sábado (3), em Campo Bom, no Vale do Sinos. O Sesc Flamengo, comandado pelo técnico Bernardinho, e o Dentil Praia Clube disputam um amistoso no Ginásio do Complexo CEI, em um dos últimos compromissos da preparação para a Superliga 2026/2027.

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