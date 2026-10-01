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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 22:30

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Inter - No treino aberto, na manhã desta quinta-feira (1º), o goleiro Rochet voltou aos treinos com bola. Apesar disso, o uruguaio segue vetado pelo departamento médico do Inter e ainda não está apto para voltar aos gramados.

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