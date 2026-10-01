Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesGauchão Feminino

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 20:07

Passo D'Areia recebe Gre-Nal feminino pela primeira vez na história

Estádio do São José recebe duelo entre Mosqueteiras e Guris Coloradas pelo Gauchão

Estádio do São José recebe duelo entre Mosqueteiras e Guris Coloradas pelo Gauchão

Maria Welter/Especial/JC
Compartilhe:
Filipe Plentz Munari
Sábado (3) será de Gre-Nal feminino. O Passo D’Areia recebe o clássico pela primeira vez na história, às 15h, pela 3ª rodada do Gauchão. As Mosqueteiras são líderes da competição com seis pontos, além de terem marcado 16 gols e não sofrido nenhum. Já as Gurias Coloradas estão na terceira colocação com quatro pontos, balançando as redes quatro vezes e sofrendo um tento.

Notícias relacionadas